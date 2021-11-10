После трех месяцев вынужденного пребывания в Таджикистане афганские военные покинули страну, - СМИ

CentralAsia (TJ) - Группа афганских граждан и военнослужащих ВВС вылетела из Таджикистана после почти трех месяцев вынужденного пребывания в стране. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Один пилот поделился фотографиями группы, садящейся в самолет, сказав, что он направлялся в Объединенные Арабские Эмираты. Данные отслеживания полетов показали, что он покинул страну.

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Как пишет Reuters, после установления контроля над Афганистаном радикальным движением «Талибан» часть военнослужащих ВВС отправилась в соседнюю страну, где была задержана местными властями. В конце сентября шеф Пентагона Ллойд Остин пообещал помочь с переброской в США оказавшихся в Таджикистане военнослужащих афганских ВВС, которых готовили американские инструкторы.

По данным издания, Таджикистан покинули более 140 пилотов и членов экипажей афганских воздушных сил. Большинство задержанных находилось в одном из санаториев центральноазиатской республики. Некоторые из них утверждали, что власти отобрали у них документы.

При этом, как отмечает агентство, планы Пентагона по переброске афганских военных вызвали обеспокоенность в Конгрессе, поскольку, по мнению ряда парламентариев, этот процесс мог положить начало постепенному переселению беженцев в США. В то же время член Палаты представителей Остин Скотт (республиканец, от штата Джорджия), поднявший на слушаниях вопрос пребывания в Таджикистане беременной летчицы, выразил облегчение в связи с тем, что афганские военные отправились в его страну.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби проинформировал, что находящаяся в Таджикистане группа из 191 жителя Афганистана, включая военнослужащих ВВС, в ближайшее время вылетит в США

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления «Талибана».

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