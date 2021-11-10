Узбекистан до конца года объявит тендеры на установку двух солнечных электростанций на 400 МВт

Алишер Султанов

CentralAsia (UZ) - Узбекистан объявит два новых тендера для строительства солнечных электростанций на 400 МВт до конца 2021 года, заявил министр энергетики страны Алишер Султанов на третьем узбекско-германском бизнес-форуме. Об этом сообщает англоязычное издание Renewables Now.

В этом году также будут проводиться международные тендеры на строительство более 400 км воздушных линий электропередач, сообщил министр на мероприятии во Франкфурте, Германия, где он пригласил немецкие компании принять участие в аукционах.

По словам министра энергетики Узбекистана, в 2022 году будут объявлены дополнительные тендеры на поставку 200 МВт энергии.

Султанов подтвердил цель Узбекистана по удвоению своих генерирующих мощностей до 30 ГВт к 2030 году с долей возобновляемых источников энергии 25%.

В рамках своей программы по возобновляемым источникам энергии Узбекистан рассчитывает к 2030 году развернуть до 5 ГВт рентабельной и экологически чистой солнечной генерации и 3 ГВт ветровой энергии для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в стране. Отмечается, что для этого будет проведена серия тендеров.