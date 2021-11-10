Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделит Узбекистану $100 млн на строительство газовых турбин

CentralAsia (UZ) - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) поддержал инвестиции частного сектора в эффективное производство энергии в Узбекистане, передает издание Trade Arabia.

Руководство АБИИ 8 ноября заявило, что утвердило кредит в размере 100 миллионов долларов США компании «ООО ACWA Power Sirdarya» для поддержки строительства парогазовых газовых турбин (ПГУ) на Сырдарьинской ТЭС мощностью 1500 МВт.

Данный проект направлен на повышение доступности высокоэффективных газовых мощностей по выработке электроэнергии в стране, отметили в АБИИ.

В января текущего года в Ташкенте и Сырдарьинской области прошла церемония начала строительства Сырдарьинской теплоэлектростанции мощностью 1500 МВт. Проект реализуется совместно с компанией ACWA Power из Саудовской Аравии.

На мероприятии в столице также были подписаны соглашения о закупке электроэнергии и инвестиционные соглашения по двум ветроэлектростанциям, которые будут построены в Бухарской и Навоийской областях с участием этой же компании.

Кроме того, Минэнерго и ACWA Power подписали рамочное соглашение по развитии водородной энергетики. Оно «подразумевает первые шаги Узбекистана в достижении поставленной цели для борьбы с изменением климата и сокращения выбросов парниковых газов путем научных исследований в области водородной и возобновляемой энергетики», отметили в министерстве.

Расчётная стоимость проекта Сырдарьинской ТЭС — 1,2 млрд долларов США. Коэффициент полезного действия газотурбинной станции, которая будет построена в городе Ширин, составит около 60%. Объём потребляемого ей природного газа будет почти вдвое ниже, чем на действующей Сырдарьинской ТЭС.

Совокупная мощность ветроэлектростанций «Баш» и «Джанкельды», которые будут построены в Бухарской области и на границе Бухарской и Навоийской областей соответственно, составит 1000 МВт. Расчётная стоимость проекта — около 1,3 млрд долларов. Ожидается, что реализация этих проектов позволит сократить углеродные выбросы на 1,6 миллиона тонн, способствуя достижению целей правительства по переводу 40% энергетических мощностей на возобновляемые источники энергии к 2031 году.

Соглашения об увеличении выработки экологически чистой энергии в Узбекистане на 2500 МВт были подписаны Министерством энергетики, Министерством инвестиций и внешней торговли и компанией ACWA Power в марте 2020 года.