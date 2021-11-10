Из Узбекистана в Россию с начала года приехали более 80 тыс. трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) - Агентство внешней трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана направило в Россию с начала года около 84,5 тыс. трудовых мигрантов. Об этом в интервью журналистам сообщил пресс-секретарь агентства Ортикхужа Норов.

По данным Норова, с начала текущего года осуществлён организованный отбор и отправку на работу в Российскую Федерацию 84 574 граждан Узбекистана.

В настоящее время профильные ведомства Узбекистана и России осуществляют проект по привлечению 10 тысяч трудовых мигрантов для работы на стройплощадках России.

Представитель агентства по внешней миграции Узбекистана отметил, что непосредственный отбор кандидатов осуществляют приезжающие в Ташкент представители российских ведомств и компаний. Сотрудники МВД и Минздрава России проверяют, нет ли у кандидата запрета на въезд в Россию и противопоказаний по здоровью.

Большинство процедур по отбору проходит в Узбекистане. Они завершаются вакцинацией мигрантов однокомпонентной вакциной "Спутник лайт", что является обязательным условием участия в проекте. Патент на осуществление трудовой деятельности мигранты получают в России.