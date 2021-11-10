Из Узбекистана в Россию с начала года приехали более 80 тыс. трудовых мигрантов

- Узбекистан, общество
- 16:48, 10 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Агентство внешней трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана направило в Россию с начала года около 84,5 тыс. трудовых мигрантов. Об этом в интервью журналистам сообщил пресс-секретарь агентства Ортикхужа Норов.
По данным Норова, с начала текущего года осуществлён организованный отбор и отправку на работу в Российскую Федерацию 84 574 граждан Узбекистана.
В настоящее время профильные ведомства Узбекистана и России осуществляют проект по привлечению 10 тысяч трудовых мигрантов для работы на стройплощадках России.
Представитель агентства по внешней миграции Узбекистана отметил, что непосредственный отбор кандидатов осуществляют приезжающие в Ташкент представители российских ведомств и компаний. Сотрудники МВД и Минздрава России проверяют, нет ли у кандидата запрета на въезд в Россию и противопоказаний по здоровью.
Большинство процедур по отбору проходит в Узбекистане. Они завершаются вакцинацией мигрантов однокомпонентной вакциной "Спутник лайт", что является обязательным условием участия в проекте. Патент на осуществление трудовой деятельности мигранты получают в России.