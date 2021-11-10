экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Из Узбекистана в Россию с начала года приехали более 80 тыс. трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) -  Агентство внешней трудовой миграции (АВТМ) Узбекистана направило в Россию с начала года около 84,5 тыс. трудовых мигрантов. Об этом в интервью журналистам сообщил пресс-секретарь агентства Ортикхужа Норов.

По данным Норова, с начала текущего года осуществлён организованный отбор и отправку на работу в Российскую Федерацию 84 574 граждан Узбекистана.

В настоящее время профильные ведомства Узбекистана и России осуществляют проект по привлечению 10 тысяч трудовых мигрантов для работы на стройплощадках России.

Представитель агентства по внешней миграции Узбекистана отметил, что непосредственный отбор кандидатов осуществляют приезжающие в Ташкент представители российских ведомств и компаний. Сотрудники МВД и Минздрава России проверяют, нет ли у кандидата запрета на въезд в Россию и противопоказаний по здоровью.

Большинство процедур по отбору проходит в Узбекистане. Они завершаются вакцинацией мигрантов однокомпонентной вакциной "Спутник лайт", что является обязательным условием участия в проекте. Патент на осуществление трудовой деятельности мигранты получают в России.

print
  • В Таджикистан доставлено 500 тысяч доз вакцины «КоронаВак»
  • Монгольский баритон великолепно сыграл роль вавилонского царя в опере «Набукко» в Вене
  • Глава Pfizer заявил о возможной ежегодной ревакцинации людей от COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com