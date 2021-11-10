ВГИК Москвы объявил отбор абитуриентов в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане объявлен конкурсный отбор абитуриентов на 2022-2023 учебный год для поступления во ВГИК в Москву.

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Всероссийским государственным институтом кинематографии имени С. А. Герасимова ( ВГИК) и Агентством кинематографии Узбекистана отбор включает такие направления, как художник кино и телевидения, художник мультипликационного фильма и звукорежиссура.

Успешно сдавшие вступительные экзамены, зачисляются во ВГИК и будут направлены на учебу в Москву. Оплата за учебу, проживание и проезд будут осуществлены за счет Агентства кинематографии и Агентства «Россотрудничество».

Отмечается, что абитуриенты должны иметь гражданство Республики Узбекистан и свободно владеть русским языком.