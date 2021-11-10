Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19. Это черный перец

CentralAsia (CA) - Ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера выяснили, что содержащееся в черном перце вещество пиперин способно блокировать распространение COVID-19, результаты исследования опубликованы в журнале Biomedicines.

Как объяснила в беседе с «Ведомостями» одна из авторов научной работы главный научный сотрудник ИНЦ РАН Ольга Остроумова, один из способов снижения темпов распространения коронавируса — это создание препаратов, блокирующих белки на поверхности клетки человека, к которым прикрепляется возбудитель инфекции для дальнейшего проникновения. При этом COVID-19 постоянно и быстро мутирует. Это приводит к тому, что белки, с помощью которых вирус проникает в клетки, могут постоянно меняться, из-за чего со временем такие препараты теряют свою эффективность.

Поэтому российские ученые решили заняться изучением веществ, способных заблокировать не белковое взаимодействие, а слияние липидных оболочек (мембран) клеток человека и коронавируса — это обязательное условие проникновения вируса в клетку, пояснила специалист.

«Для этого использовались алкалоиды растительного происхождения. Например, наиболее эффективное соединение — пиперин — содержится в черном перце, давно известен и используется в составе биоактивных добавок для различных медицинских целей», — заявила Остроумова.

Для эксперимента отобрали 20 различных алкалоидов. При тестировании на моделях вирусных и клеточных мембран в присутствии фрагмента белка коронавирусной инфекции, который отвечает за слияние, наибольшую эффективность из них показал пиперин. После этого ученые из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера провели тесты вещества на уханьском штамме коронавируса и клетках обезьян.

Исследователи пришли к выводу, что пиперин изменяет свойства вирусной липидной оболочки. В результате, она теряет способность сливаться с мембранами клеток человека, и вирус не может проникнуть внутрь клеток, благодаря чему прекращается распространение COVID-19, отметила Остроумова.

Она также добавила, что коронавирус не сможет стать устойчивым к пиперину, поскольку мутации вируса практически не затрагивают его липидную оболочку, а целиком избавиться от нее вирус не может, поскольку это несовместимо с его жизнедеятельностью.

Кроме того, отмечается, что изученные в институте алколоиды могут стать основой для создания эффективных БАДов для профилактики и терапии новой коронавирусной инфекции.