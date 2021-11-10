В России за сутки выявлено 38 058 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 38 058 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 207 (8,4%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 911 713 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 214,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 495 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 989 тыс. 101 человек.