экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России зафиксирован новый рекорд по числу умерших за сутки из-за COVID

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 239 человек, передает оперативный штаб.

Это новый максимум. Второй день подряд в стране фиксируется более 1200 летальных случаев.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 98 и Санкт-Петербурге — 82.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 250 454 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,9 млн, из них выздоровели — 7,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 989 101 пациент.

print
  • Узбекистан подрывает репутацию запретом на въезд иностранных журналистов - СМИ
  • Узбекистан за девять месяцев импортировал более 21 тыс. тонн мяса
  • Польскую журналистку Агнешку Пикулицка не пустили из Казахстана в Узбекистан  


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com