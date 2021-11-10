В России зафиксирован новый рекорд по числу умерших за сутки из-за COVID

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 239 человек, передает оперативный штаб.

Это новый максимум. Второй день подряд в стране фиксируется более 1200 летальных случаев.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 98 и Санкт-Петербурге — 82.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 250 454 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,9 млн, из них выздоровели — 7,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 989 101 пациент.