Турция на первом месте по числу новых предприятий в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Госкомстат Узбекистана опубликовал данные по созданным новым предприятиям с участием иностранного капитала в стране.

Как сообщает ведомство, Турция лидирует по числу новых предприятий в Узбекистане. За последние 10 месяцев в Узбекистане было открыто 321 предприятие с турецким капиталом.

На втором месте инвесторы из России, ими открыто 296 предприятий. В тройке также инвесторы из Китая, которые открыли на территории нашей страны 219 предприятий.

В списке также 166 предприятий с инвестициями из Казахстана и 80 компаний Республики Корея.

Внешнеторговый оборот между Узбекистаном и Турцией за 9 месяцев текущего года достиг $2,4 млрд, половина из которых - это экспорт цветных металлов, текстильной и химической продукции.