Режиссер сериала «Игры в кальмара» анонсировал второй сезон сериала

Корейский режиссер Хван Дон Хек сообщил, что начал разрабатывать сценарий продолжения популярного шоу.

Создатель сериала рассказал агентству Associated Press, что готовит второй сезон, подчеркнув, что он обрадует фанатов.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy