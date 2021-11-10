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Режиссер сериала «Игры в кальмара» анонсировал второй сезон сериала

CentralAsia (CA) -  Корейский режиссер Хван Дон Хек сообщил, что начал разрабатывать сценарий продолжения популярного шоу.

Создатель сериала рассказал агентству Associated Press, что готовит второй сезон, подчеркнув, что он обрадует фанатов.

«Было столько ожиданий, столько просьб и любви. Я почти чувствую, что мне не оставили выбора. Я скажу так: второй сезон будет. Прямо сейчас он зреет в моей голове, я в процессе планирования сюжета. Правда, сейчас слишком рано говорить о том, когда сезон выйдет», — сказал режиссер.

Ранее, в интервью The Guardian Хван Дон Хек заявлял, что он не против переговорить с руководством Netflix о продолжении сериала: «Я обдумываю это. У меня в голове масштабная картина, но я не собираюсь в нее погружаться. Я хочу снять кое-какой фильм. Пока решаю, что сделать в первую очередь. Но нужно вести переговоры с Netflix».

Сериал «Игра в кальмара» о группе людей, который из нужды соглашаются на смертельные турниры ради денег, стартовал на Netflix 17 сентября и моментально стал хитом стриминга. Шоу возглавило список самых просматриваемых сериалов Netflix в 90 странах мира, включая США и Великобританию. За первые четыре недели после премьеры его посмотрели 142 млн зрителей, благодаря чему «Игра в кальмара» получила статус самого просматриваемого сериала в истории платформы.

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