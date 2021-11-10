Режиссер сериала «Игры в кальмара» анонсировал второй сезон сериала

CentralAsia (CA) - Корейский режиссер Хван Дон Хек сообщил, что начал разрабатывать сценарий продолжения популярного шоу.

Создатель сериала рассказал агентству Associated Press, что готовит второй сезон, подчеркнув, что он обрадует фанатов.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

«Было столько ожиданий, столько просьб и любви. Я почти чувствую, что мне не оставили выбора. Я скажу так: второй сезон будет. Прямо сейчас он зреет в моей голове, я в процессе планирования сюжета. Правда, сейчас слишком рано говорить о том, когда сезон выйдет», — сказал режиссер.

Ранее, в интервью The Guardian Хван Дон Хек заявлял, что он не против переговорить с руководством Netflix о продолжении сериала: «Я обдумываю это. У меня в голове масштабная картина, но я не собираюсь в нее погружаться. Я хочу снять кое-какой фильм. Пока решаю, что сделать в первую очередь. Но нужно вести переговоры с Netflix».

Сериал «Игра в кальмара» о группе людей, который из нужды соглашаются на смертельные турниры ради денег, стартовал на Netflix 17 сентября и моментально стал хитом стриминга. Шоу возглавило список самых просматриваемых сериалов Netflix в 90 странах мира, включая США и Великобританию. За первые четыре недели после премьеры его посмотрели 142 млн зрителей, благодаря чему «Игра в кальмара» получила статус самого просматриваемого сериала в истории платформы.