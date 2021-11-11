Саиеду Моллаи присвоено звание заслуженного спортсмена Монголии

CentralAsia (MNG) - Э.Содномпилжээ и М.Уранцэцэгу будет присвоено звание Героя Труда Монголии.
Президент Монголии У. Хурэлсух наградит лучших спортсменов страны 11 ноября 2021 года. В частности:
- Золотой призер Паралимпийских игр в Токио, бронзовый призер Паралимпийских игр в Рио, золотой и серебряный призер чемпионата мира по пауэрлифтингу, чемпион Азиатских игр, заслуженный спортсмен Э.Содномпилжээ удостоен звания Героя Труда.
- Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, чемпионка мира, чемпионка Азии и Азиатских игр, обладательница 15 золотых, серебряных м бронзовых медаль World Masters, обладательница рекорда Гиннеса, заслуженная спортсменка М.Уранцэцэг удостоена звания Героя Труда.
- Тренеру по пауэрлифтингу Д.Баттулга присвоено звание заслуженного тренера.
- Главный тренер национальной сборной по вольной борьбе Б.Баттулга удостоен звания заслуженного тренера.
- Тренер национальной сборной по тяжелой атлетике Ц.Хосбаяр удостоен звания заслуженного тренера.
- Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Саид Моллаид удостоен звания заслуженного спортсмена.
- Ц. Цогтбаатар, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, удостоен звания заслуженного спортсмена.
- Бронзовому призеру Олимпийских игр в Токио Б.Болортуяа будет присвоено звание заслуженного спортсмена.
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