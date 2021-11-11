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Открылся монгольско-китайский центр трансфера технологий

CentralAsia (MNG) -  Монголо-китайский центр трансфера технологий был открыт в Центре сельскохозяйственной экономики и инновационного развития Сельскохозяйственного университета Улан-Батора.

В церемонии открытия приняли участие руководство и эксперты Китайско-монгольского центра передачи технологий Комитета науки Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики. Ян Юньпин, заместитель директора центра, проинформировал гостей и делегатов о целях и деятельности Китайско-монгольского центра трансфера технологий. И академик А.Бакей, директор Центра экономики сельского хозяйства и инновационного развития Монгольского сельскохозяйственного университета, представил цели и деятельность Монголо-китайского центра трансфера технологий. «Наша цель — трансфер знаний и технологий между Монголией и Китаем, науком, бизнесом и другими участниками инновационного процесса».

Монголо-китайский центр трансфера технологий в сотрудничестве с монгольскими и китайскими университетами, исследовательскими институтами и предприятиями будет способствовать развитию науки и инноваций в двух странах путем передачи передовых и новых технологий, внедрения их в производство и посредничества интеллектуальной собственности в бизнесе.

В рамках развития двустороннего сотрудничества в области инноваций и трансфера технологий центр будет создавать сеть научного сотрудничества, реализовывать совместные исследовательские проекты и программы, передавать и локализовать технологии, выводить инновационные продукты на двусторонний рынок, обучать исследователей и создавать специализированную базу данных. Он будет управлять веб-сайтом, предоставлять консультационные услуги предприятиям и организациям, а также выполнять брокерские функции в других смежных сферах деятельности.

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