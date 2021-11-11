Исследование показывает, что польза от дистанционного обучения превышает риски Covid-19

CentralAsia (MNG) - 1 сентября монгольские дети вернулись в класс после локации по Covid-19. Тем не менее, ученики в масках и блейзерах зашли в начальную школу в столице Улан-Батора, где классные комнаты были оборудованы датчиками температуры, дезинфицирующим средством для рук и наклейками для социального дистанцирования.

Монголия приняла одни из самых жестких и устойчивых мер в мире против пандемии Covid-19, закрывая школы и законы с января 2020 года и бросая детей в чистилище дистанционного обучения с неоднородным доступом к технологиям. За последние два года из-за пандемии COVID-19 учебные заведения Монголии провели более 30 процентов занятий в классах.

В опубликованном в пятницу исследовании изучается, как дети в школах могут физически присутствовать в классе, соблюдая надлежащие протоколы безопасности. Поскольку академическое обучение резко изменилось с начала пандемии, в исследовании, опубликованном Science, проанализировано влияние COVID-19 на детей и его влияние на классы.

«Дети имеют очень низкий риск серьезного или смертельного COVID-19, - заявили исследователи, — но на раннем этапе пандемии неопределенность в отношении их роли в передаче вируса вынудила большинство стран закрыть образовательные учреждения в рамках национальных карантинных мер по контролю за распространением тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-CoV-2)».

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что у детей были такие же шансы заражения, как и у взрослых, но вероятность передачи инфекции у них была ниже. Дальнейшие исследования школ, которые смогли вновь открыться с помощью процедур смягчения последствий, таких как социальное дистанцирование и маски, показали, что вспышки в их сообществах были минимальными.

В исследовании также говорится, что, хотя закрытие школ действительно снижает передачу, они неадекватны для предотвращения передачи инфекции в общинах, и, «следовательно, преимущества личного обучения перевешивают риски».

Поскольку вакцины были одобрены для детей в возрасте от 5 лет, и были представлены дополнительные доказательства того, что распространение можно сдержать, исследователи ищут способы удерживать учащихся в классных комнатах.

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