Самолет авиакомпании Кыргызстана совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за обледенения

CentralAsia (UZ) - В аэропорту Ташкента совершил вынужденную посадку самолет кыргызской авиакомпании. У него обледенел двигатель, сообщает Телеграм–канал Aviaspotter.

«9 ноября экипаж самолета Diamond DA42 MNG кыргызской авиакомпании Sky KG Airlines, выполняющий лётные проверки систем и светосигнального оборудования, при совершении рейса Термез – Наманган доложил об обледенении правого двигателя и попросил разрешения на вынужденную посадку на запасной аэродром – в международном аэропорту "Ташкент" имени Ислама Каримова», – отмечается в сообщении.

Была вызвана бригада пожарных, самолет успешно произвел посадку в аэропорту. Во время руления пожарными было обнаружено возгорание в районе левой стойки шасси, которое было оперативно устранено.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям команды диспетчеров и службы СПАСОП международного аэропорта "Ташкент", инцидент был быстро устранён, пострадавших не было», - пишет Телеграм–канал Aviaspotter.