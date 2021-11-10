В Узбекистане начались перебои с электроснабжением

CentralAsia (UZ) - В некоторых районах Узбекистана произошли кратковременные отключения электричества из-за нехватки электроэнергии. Об этом сообщило Министерство энергетики республики.

В ведомстве связали сбои в электроснабжении с падением производства электроэнергии на гидроэлектростанциях на 23% в связи с маловодьем. Так, в 2019 г. ГЭС страны выработали 6,5 млрд кВт\ч, а в 2020 и 2021 гг. этот показатель составил всего 5 млрд кВт\ч.

«Этого недостающего объема было бы достаточно для обеспечения всего населения республики электроэнергией в течение одного месяца в осенне-зимний период», — говорится в сообщении Минэнерго Узбекистана. В ведомстве заявили, что нынешняя ситуация, при которой в водохранилищах недосчитались запасов воды, характерна не только для страны, но и региона в целом.

Среди причин, которые приводит Минэнерго, это пыльно-песчаная мгла, наблюдавшеая в ряде регионов 4-5 ноября. Оборудование двух крупных электростанций в Ташкентской и Сырдарьинской областях покрылось густой пылью. Для его очистки специалистам в целях безопасности пришлось отключить подачу электроэнергии. Как результат, объем выработки электроэнергии снизился, и в некоторых регионах страны наблюдались перебои в энергоснабжении.

Вторая причина связана со снижением уровня водных ресурсов в стране ниже среднего многолетнего показателя. Ожидается, что из-за нехватки воды в этом году гидроэлектростанции до конца года выработают 5 млрд кВт/ч, что на 1 млрд 500 млн кВт/ч или почти на 23% меньше запланированного.

В качестве третьей причины перебоев в электросети специалисты отметили нерациональное и неэкономичное использование энергоресурсов.

Четвертая причина, по мнению экспертов, связана со случаями незаконного подключения к электрическим и газовым сетям. К примеру, за последние 9 месяцев в стране выявлено 706 случаев нарушений в использовании электроэнергии, а также 2535 случаев незаконного подключения к газовой сети.