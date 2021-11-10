экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Афганские военные покинули Таджикистан на самолетах Uzbekistan Airways

CentralAsia (UZ) -  Ранее сообщалось, что ночь на 10 ноября 143 афганских пилота при помощи США покинули Таджикистан, где они укрывались после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан». По данным издания Interfax, что военные передвигались на узбекских самолетах Uzairways.

Сообщается, что кроме афганских летчиков, Таджикистан покинули несколько семей из Афганистана, в том числе журналисты.

Согласно данным, накануне в посольстве США в Душанбе подтвердили намерение вывезти из Таджикистана в третью страну, а оттуда в США 191 афганца, в том числе пилотов. Сообщалось, что среди пилотов были две беременные женщины, которые находились под присмотром таджикских медиков.

print
  • В Узбекистане 60% населения планирует взять кредиты, - ЦБ
  • В Узбекистане по одной дозе препарата от коронавируса получили 69% населения, подлежащего вакцинации
  • На юге Кыргызстана задержан лидер «Хизб ут-Тахрир» по Узбекистану


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com