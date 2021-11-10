Афганские военные покинули Таджикистан на самолетах Uzbekistan Airways

CentralAsia (UZ) - Ранее сообщалось, что ночь на 10 ноября 143 афганских пилота при помощи США покинули Таджикистан, где они укрывались после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан». По данным издания Interfax, что военные передвигались на узбекских самолетах Uzairways.

Сообщается, что кроме афганских летчиков, Таджикистан покинули несколько семей из Афганистана, в том числе журналисты.

Согласно данным, накануне в посольстве США в Душанбе подтвердили намерение вывезти из Таджикистана в третью страну, а оттуда в США 191 афганца, в том числе пилотов. Сообщалось, что среди пилотов были две беременные женщины, которые находились под присмотром таджикских медиков.