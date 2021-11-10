В Узбекистане начали реконструкцию Монумента независимости, построенного недавно за $6 млн

CentralAsia (UZ) - В Кибрайском районе Ташкентской области начали заново реконструировать Монумент независимости, который был построен два месяца назад. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что на строительство монумента из госказны было потрачено около 6 миллионов долларов США.

Монумент высотой 60 метров был спроектирован Синаном Тураманом, дизайнером турецкой компании «Outdoor Factory – Acik Hava fabrikasi».

Парк «Новый Узбекистан», где расположен Монумент независимости, был открыт президентом Шавкатом Мирзиеевым недавно, накануне 30-летия независимости Узбекистана.

Монумент независимости, по данным турецкой компании, был построен за 63 дня. Местные скульпторы сделали барельеф памятника.

Ранее СМИ ссылаясь на источники, близкие к правительству Узбекистана, говорили, что без учета расходов на логистику из госбюджета на этот памятник было выделено около 6 миллионов долларов США.

Чтобы перевести из Турции 300-тонную конструкцию 60-метрового монумента из стали и меди потребовалось 85 фур и 16 рейсов самолетов.

В узбекском сегменте соцсетей начали высмеивать то, что спустя два месяца после строительства Монумента независимости рядом с ним появились краны.

Монумент независимости – второй по счету памятник, изготовленный и привезенный из-за границы за счет денег узбекских налогоплательщиков.​

Ранее в этом году в Ургенч привезли 50-тонную статую Джалолиддина Мангуберди, изготовленную в России. Строительство 25-метровой статуи Мангуберди и полукилометровой подземной дороги под ней началось в апреле и должно было быть завершено к 30-летию независимости Узбекистана.

Однако строительство комплекса затянулось из-за грунтовых вод, которые появились при раскопках и поставили под угрозу установку статуи и комплекса, стоящих не менее двух миллионов долларов США.