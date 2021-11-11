В Монголии строительные работы по проекту «Союз Восток» официально начнутся в 2024 году

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Кабинета министров, которое состоялось сегодня, 10 ноября, состоялась презентация проекта строительства газопровода, соединяющего Россию и Китай через территорию Монголии, сообщил вице-премьер С.Амарсайхан.

Премьер-министр Монголии подписал Меморандум о взаимопонимании в отношении газопровода во время своего визита в Российскую Федерацию в декабре 2019 года. После подписания меморандума между двумя сторонами в конце августа 2020 года были начаты работы по выполнению технико-экономического обоснования.

На сегодняшний день проработка технико-экономического обоснования составляет 70 процентов. В ходе телефонного разговора между премьер-министрами двух стран вчера, 9 ноября, они обменялись информацией о взаимовыгодных, масштабных проектах, которые будут реализованы по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией, и дали поручения соответствующим министрам, отметил вице-премьер.

12 марта члены правления российской компании «Газпром» провели в Монголии встречи с представителями властей во главе с вице-премьером, на которых был утвержден план действий. В настоящее время определена трасса газопровода протяженностью 960,5 км. После завершения технико-экономического обоснования к концу этого года инженеры и техники приступят к работе над проектом, чтобы обеспечить подготовку в течение следующих двух лет.

Строительные работы по проекту официально начнутся в 2024 году.

После завершения технико-экономического обоснования между правительствами трех стран будет заключено соглашение о тарифах и тарифах. Кроме того, необходимо разработать законопроекты для трубопроводов природного газа в Монголии.

В настоящее время ведутся обсуждения с руководством компании «Газпром» по вопросу о том, является ли Монголия страной-потребителем наряду с прокладкой газопровода по ее территории. Соответствующие решения планирует принять Совет национальной безопасности после проведения детальных исследований внутреннего спроса на природный газ.

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