Steppe Gold в Монголии получила 52 миллиона долларов на ускоренное строительство второй фазы АТО

CentralAsia (MNG) - Steppe Gold (TSX: STGO; US-OTC: STPGF) обеспечила инвестиции в размере 65 млн канадских долларов (52 млн долларов) в качестве долга для ускорения строительства Фазы 2 золотодобывающего и серебряного проекта Алтан Цагаан Овоо (Altan Tsagaan Ovoo - AТO) в Монголии.

В пресс-релизе монгольская компания по производству драгоценных металлов сообщила, что из общей суммы займов в размере 65 млн канадских долларов 59,7 млн канадских долларов были профинансированы в рамках Национальной программы «Алт-2» («Золото-2») при содействии Центрального банка Монголии. Поступления от займа Gold-2 2021 года были авансированы в третьем квартале компании Steppe Банком торговли и развития Монголии (Mongolia’s Trade and Development Bank - TDBM).

Заем «Алт-2» на 2021 год включает в себя специальный заем на условиях ковенанта со сроком на три года под 9% годовых и полным правом досрочного погашения без штрафных санкций.

Steppe Gold также объявила о достижении договоренности о выделении дополнительных 5 миллионов долларов на оборотный капитал, которые будут финансироваться напрямую от TDBM в форме предоплаченного кредита на продажу золота. Золотой заем TDBM будет выплачиваться в течение 12 месяцев на основе продаж золота с выплатами в денежном эквиваленте по ценам на золото Банк Монголии.

«После недавнего завершения технико-экономического обоснования для Фазы 2 расширения золотого рудника АТО мы с гордостью объявляем об этом знаковом пакете финансирования в размере 65 миллионов долларов», - говорится в заявлении генерального директора Steppe Gold Батаа Төмөр-Очир.

Steppe заявила, что расширение Фазы 2 создаст дополнительные 300 рабочих мест и еще больше укрепит ее роль в качестве одного из крупнейших инвесторов и работодателей в регионе. Расширение Фазы 2 имеет все основные возможности для ускорения разработки и строительства расширенного контура дробления.

В то время как Steppe Gold столкнулась со значительными препятствиями из-за блокировки covid-19 в Монголии, включая закрытие границ и проблемы с цепочкой поставок, компания продолжила полномасштабные операции по добыче и штабелированию в 2021 году.

По состоянию на 1 ноября компания имеет в общей сложности более 2,2 миллиона тонн руды, уложенной на площадках для выщелачивания и выработки, из которых в краткосрочной перспективе может быть извлечено около 45 000 унций золота.

Steppe заявила, что, по ее мнению, 2022 год станет годом «быстрого роста и расширения с полной производительностью и дальнейшим финансированием» для второго этапа проекта расширения.

Компания недавно выпустила технико-экономическое обоснование проекта ATO, в котором указаны еще два года на этапе добычи оксида и 10,5-летнее расширение, которое уже ведется.

Исследование подкрепляет 106 000 унций золотого эквивалента (GEO) с первого по пятый годы при капитальных затратах в размере 128 миллионов долларов. Средние общие затраты на поддержание сайта были привязаны к 853 долларам на одно GEO, с твердыми планами по оптимизации, особенно с помощью энергосистемы.

Используя 5% скидку, исследование рассчитало NPV в размере 320 миллионов долларов с IRR 109% на основе до налогообложения. После вычета налогов показатели остаются устойчивыми: чистая приведенная стоимость составляет 232 миллиона долларов, а внутренняя норма доходности - 67%, что обусловлено быстрой окупаемостью в течение трех лет после первоначальных капитальных затрат.

Ожидается, что расширение принесет общую валовую выручку в размере 1,72 миллиарда долларов и EBITDA в размере 584 миллиона долларов за 12,5 лет, при этом первое производство концентрата ожидается в четвертом квартале 2023 года.

Ранее в этом году Steppe опубликовала новые минеральные ресурсы на руднике АТО, увеличив их вдвое с 1,22 миллиона GEO до 2,45 миллиона. Обновленные ресурсы ATO включают 41,6 миллиона тонн измеренных и предполагаемых ресурсов со средним содержанием 1,67 грамма на тонну GEO, содержащих 2,24 миллиона GEO, включая 1,39 миллиона унций золота и 20,48 миллиона унций серебра.

Акции Steppe, котируемые в Торонто, выросли почти на 5% в начале торгов в среду до 1,30 канадских долларов за штуку, капитализировав их в 88,94 млн канадских долларов (71,3 млн долларов).

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