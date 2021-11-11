Делийская декларация по Афганистану призывает к открытому и инклюзивному правительству в Кабуле

CentralAsia (CA) - Восемь стран выступили за сотрудничество в борьбе с радикализацией, экстремизмом, сепаратизмом и незаконным оборотом наркотиков, согласно декларации, принятой на Диалоге по региональной безопасности в Дели по Афганистану, передает Hindustan Times.

Третий региональный диалог по безопасности по Афганистану прошел 10 ноября в Нью-Дели в расширенном составе. Советники по национальной безопасности/секретари советов национальной безопасности Индии (Аджит Доваль), Ирана (контр-адмирал Али Шамхани), Казахстана (Карим Масимов), Кыргызстана (Марат Муканович Иманкулов), России (Николай Патрушев), Таджикистана ( Насрулло Рахматжон Махмудзода, Туркменистан (Харымырат Какалыевич Амавов) и Узбекистан (Виктор Махмудов) приняли участие во встрече, которую провел советник по национальной безопасности Индии (АНБ) Аджит Доваль.

Высокопоставленные представители службы безопасности также встретились с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В среду высшие должностные лица службы безопасности заявили, что земля Афганистана не должна использоваться для планирования террористических актов, и призвали к созданию открытого и инклюзивного правительства в Кабуле, в котором будут представлены все слои афганского общества.

Официальные лица также выступили за коллективное сотрудничество в борьбе с радикализацией, экстремизмом, сепаратизмом и незаконным оборотом наркотиков в регионе, согласно декларации, опубликованной по завершении Делийского диалога по региональной безопасности по Афганистану.

Хотя это была первая такая встреча по Афганистану, созванная Индией, диалог был продолжением механизма, в соответствии с которым Иран провел две встречи в 2018 и 2019 годах. Пакистан и Китай были приглашены на встречу, но предпочли не участвовать.

В своем вступительном слове Агентство национальной безопасности Индии Доваль сказал, что пришло время для более тесных консультаций и большей координации между странами региона для поиска решений недавних событий в Афганистане.

«Все мы внимательно следим за развитием событий в Афганистане. Это имеет важные последствия не только для народа Афганистана, но и для его соседей и региона. Это время для тесных консультаций между нами, более тесного сотрудничества, взаимодействия и координации между странами региона», - сказал Доваль в телевизионном выступлении.

В Делийской декларации по Афганистану, опубликованной по завершении диалога, говорится, что «территория Афганистана не должна использоваться для укрытия, обучения, планирования или финансирования любых террористических актов».

В нем подчеркивалась необходимость формирования «открытого и действительно инклюзивного правительства, которое представляет волю всего народа Афганистана и имеет представителей всех слоев его общества, включая основные этнополитические силы в стране».

В декларации утверждается, что включение всех слоев афганского общества в «административную и политическую структуру является обязательным условием успешного процесса национального примирения» в Афганистане.

В декларации решительно осуждается вся террористическая деятельность и подтверждается приверженность восьми стран борьбе со всеми формами терроризма, включая его финансирование, демонтажу террористической инфраструктуры и противодействию радикализации, с тем чтобы Афганистан «никогда не стал убежищем для глобального терроризма».

Восемь стран заявили, что поддерживают мирный, безопасный и стабильный Афганистан, подчеркнув «уважение суверенитета, единства и территориальной целостности и невмешательство в его внутренние дела».

Они также выразили обеспокоенность страданиями афганского народа из-за ситуации с безопасностью и осудили террористические акты в Кундузе, Кандагаре и Кабуле.

В декларации также подчеркивается важность обеспечения того, чтобы основные права женщин, детей и меньшинств не нарушались, и выражается обеспокоенность ухудшающейся социально-экономической и гуманитарной ситуацией в Афганистане.

В этом контексте декларация указала на необходимость оказания срочной гуманитарной помощи афганскому народу. Указывая на «центральную роль» ООН в Афганистане, восемь стран заявили, что гуманитарная помощь должна предоставляться «беспрепятственно, напрямую и гарантированно в Афганистан», и эта помощь должна распределяться на недискриминационной основе по всем частям афганского общество.

НГБ и секретари советов безопасности всех восьми стран в своих кратких вступительных заявлениях призвали к коллективным усилиям по борьбе с такими угрозами, как терроризм и незаконный оборот наркотиков, исходящим из Афганистана, и по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу до наступления зимы.

Шамхани из Ирана сослался на проблемы терроризма и кризис с беженцами и сказал: «Решение приходит только через формирование инклюзивного правительства с участием всех этнических групп».

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов сказал, что это очень сложная ситуация в нашем регионе и во всем мире. Говоря о «террористических организациях в Афганистане», он сказал: «Совместными усилиями следует оказать помощь афганцам».

Председатель комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов сказал, что его страна внимательно следит за угрозами из Афганистана. «С приходом к власти движения «Талибан» ситуация внутри страны остается сложной. Есть много препятствий для формирования эффективной государственной системы. Террористические организации активизируют свою деятельность. Мы очень обеспокоены действиями среднеазиатских боевиков», - сказал он.

Патрушев из России отметил распространение механизмов диалога по Афганистану, включая Московский формат и Тюркский совет, и сказал, что важно, чтобы эти форумы не дублировали работу, а дополняли друг друга.

Секретарь Совета безопасности Таджикистана Насрулло Рахматджон Махмудзода сказал, что его страна обеспокоена развитием событий после захвата власти талибами, поскольку у нее протяженная граница с Афганистаном.

«Сложившаяся ситуация создает дополнительный риск и возможность для роста незаконного оборота наркотиков, терроризма и преступности. Ситуация на таджикско-афганской границе в настоящее время остается сложной под влиянием многих негативных факторов», - сказал он.

«Эта встреча дает нам возможность найти решение текущих вопросов в Афганистане и установить мир в регионе», - сказал на встрече по Афганистану секретарь Совета безопасности Туркменистана Чарымырат Аманов.

«Чтобы восстановить мир в Афганистане и в регионе в целом, мы должны найти коллективное решение. Это возможно только совместными усилиями», - сказал на диалоге секретарь Совета безопасности Узбекистана Виктор Махмудов.

Пакистан, как и ожидалось, решил пропустить встречу. На прошлой неделе пакистанское АНБ Моид Юсуф заявило, что не будет присутствовать. Китай также не присутствовал на встрече, сославшись на «проблемы с расписанием». Пекин заявил Нью-Дели, что он «открыт для поддержания контактов с Индией по Афганистану по двусторонним или многосторонним каналам».