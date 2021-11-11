В Узбекистане учителя уволили за избиение ученика указкой

CentralAsia (UZ) - В Пайарыкском районе Самаркандской области учительница математики избила ученика 8 класса. Впоследствии, она была освобождена от занимаемой должности. Об этом сообщили местные СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел по возвращению ученика из туалета в класс. Учительница ударила 8-классника за опоздание деревянной указкой по ногам. В результате у мальчика появились синяки.

Позже УНО Самаркандской области совместно с рабочей группой изучила обращение матери ученика касательно случившегося. Расследование проводилось в средней школе №75, что располагается в Пайарыкском районе.

Как отмечается, учительница математики Ш.Н. получила дисциплинарное взыскание. Помимо этого, ее освободили от занимаемой должности.