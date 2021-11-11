Узбекистанцы смогут узнать сумму пенсионных накоплений онлайн

CentralAsia (UZ) - Узбекистанцы теперь смогут узнать сумму пенсионных накоплений онлайн на портале государственных услуг (ЕПИГУ).

По информации ведомства, новый сервис создан для удобства граждан. Теперь им не нужно посещать банки, чтобы узнать, сколько денег накопилось на их счету.

Как отметили в ведомстве, «многие до сих пор не знают о Законе Республики Узбекистан «О накопительном пенсионном обеспечении граждан», который вступил в силу в 2005 году. Большинство людей путают сумму на своем личном сберегательном счете с пенсией, которую они получают каждый месяц после выхода на пенсию. А те, кто знают об их отличии, часто посещают банк, чтобы узнать, сколько денег накопилось на их счету».

Существует возможность получить всю сумму сбережений (помимо ежемесячной пенсии), накопленных за годы до выхода на пенсию, единовременно или частицами. На сайте my.gov.uz пользователи могут не только получить «Информацию о состоянии личных накопительных пенсионных счетов», но и быстро и легко скачать соответствующую справку, - сообщает пресс-служба ЕПИГУ.

Отмечается, что при возникновении проблем и ошибок в работе системы пользователи могут связаться с Народным банком по короткому номеру 1106.