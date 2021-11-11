ВОЗ предупредила об угрозе вспышек кори из-за сбоев в плановой вакцинации

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CentralAsia (CA) - Более 22 млн детей из-за пандемии COVID-19 пропустили в 2020 году первую из двух инъекций вакцины от кори, что повышает риск вспышки данного заболевания. Об этом говорится в опубликованном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«В течение 2020 года более 22 млн младенцев пропустили первую дозу вакцины против кори — на 3 млн больше, чем в 2019 году, что стало самым большим увеличением за два десятилетия и создало опасные условия для возникновения вспышек», — сказано в докладе.

Там также отметили, что, хотя в 2020 году было зарегистрировано на 80% меньше заболевших, чем в 2019, в целом эпидемиологическое наблюдение за корью в мире ослабло. Это проявилось в том, что в минувшем году в лаборатории было направлено наименьшее за десять лет количество образцов биоматериала для проведения анализов, считают авторы доклада. «Слабый мониторинг кори, тестирование и информирование о болезни ставят под угрозу способность стран предотвращать вспышки этой крайне заразной болезни», — указали в ВОЗ и CDC.

Кроме этого, авторы доклада сообщили, что из-за сбоев в плановой вакцинации, на сегодняшний день более 93 млн человек находятся под угрозой заболеть корью.

Корь является одним из наиболее заразных вирусов в мире, однако его почти полностью удается сдерживать с помощью обязательной вакцинации в младенчестве. По оценке CDC, за последние 20 лет вакцина против кори предотвратила более 30 млн смертей во всем мире, а смертность сократилась с 1 млн в 2000 году до 60 тыс. в 2020 году. Всего в прошлом году корью заразились более 7,5 млн человек.

В ноябре прошлого года австралийские ученые опубликовали в научном издании Lancet исследование, согласно которому, одним из негативных последствий пандемии коронавируса может оказаться вспышка кори у детей. Они отмечали, что несмотря на то что многие страны после начала пандемии COVID-19 начали восстанавливать прививочные кампании от кори, к тому моменту из-за задержек вакцинации 94 млн детей пропустили запланированные прививки.