экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
С начала года внешнеторговый оборот Ташкента составил $11,5 миллиарда

CentralAsia (UZ) -  За первые девять месяцев этого года наибольший внешнеторговый оборот среди всех регионов Узбекистана зафиксирован в городе Ташкенте ($11,5 миллиарда, экспорт - $2,8 миллиарда, импорт $8,7 миллиарда), сообщает Госкомстат республики.

По данным ведомства, далее со значительным отставанием идут остальные регионы страны: Ташкентская ($3,9 миллиарда, экспорт - $1,5 миллиарда, импорт $2,4 миллиарда), Андижанская ($2,2 миллиарда, экспорт – $629,2 миллиона, импорт $1,5 миллиарда), Ферганская ($1,3 миллиарда, экспорт $587,4 миллиона, импорт $765,8 миллиона) и Самаркандская ($1,3 миллиарда, экспорт $360,5 миллиона, импорт $968,3 миллиона) области.

Самые низкие показатели внешнеторгового оборота зафиксированы в Хорезмской ($372 миллиона, экспорт $165,7 миллиона, импорт $206,3 миллиона), Джизакской ($350,7 миллиона, $экспорт 145,3 миллиона, импорт $205,2 миллиона) и Сурхандарьинской ($306,9 миллиона, экспорт $143,7 миллиона., импорт $163,2 миллиона) областях.

При этом единственным регионом, показавшим положительное сальдо, экспорт которого превышает импорт, стал Каракалпакстан – $468,2 миллиона, экспорт $297,7 миллиона, импорт $170,5 миллиона.

print
  • ВОЗ и комиссия Lancet COVID-19 делают выводы, извлеченные из Монголии и региона Западной части Тихого океана
  • Илон Маск потерял $50 млрд из-за опроса в Twitter
  • В Казахстане ревакцинация от COVID-19 начнется 22 ноября


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com