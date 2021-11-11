С начала года внешнеторговый оборот Ташкента составил $11,5 миллиарда

CentralAsia (UZ) - За первые девять месяцев этого года наибольший внешнеторговый оборот среди всех регионов Узбекистана зафиксирован в городе Ташкенте ($11,5 миллиарда, экспорт - $2,8 миллиарда, импорт $8,7 миллиарда), сообщает Госкомстат республики.

По данным ведомства, далее со значительным отставанием идут остальные регионы страны: Ташкентская ($3,9 миллиарда, экспорт - $1,5 миллиарда, импорт $2,4 миллиарда), Андижанская ($2,2 миллиарда, экспорт – $629,2 миллиона, импорт $1,5 миллиарда), Ферганская ($1,3 миллиарда, экспорт $587,4 миллиона, импорт $765,8 миллиона) и Самаркандская ($1,3 миллиарда, экспорт $360,5 миллиона, импорт $968,3 миллиона) области.

Самые низкие показатели внешнеторгового оборота зафиксированы в Хорезмской ($372 миллиона, экспорт $165,7 миллиона, импорт $206,3 миллиона), Джизакской ($350,7 миллиона, $экспорт 145,3 миллиона, импорт $205,2 миллиона) и Сурхандарьинской ($306,9 миллиона, экспорт $143,7 миллиона., импорт $163,2 миллиона) областях.

При этом единственным регионом, показавшим положительное сальдо, экспорт которого превышает импорт, стал Каракалпакстан – $468,2 миллиона, экспорт $297,7 миллиона, импорт $170,5 миллиона.