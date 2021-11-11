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В Монголии за сутки выявлено 1021 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 950 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 371 512.

Из них 672 человек — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 349 случая были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 4 849 пациентов находится в легком, 4 910 — в тяжелом, 1 298 — в критическом и 253 — в очень критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 10 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 777.

Коронавирус в Монголии
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