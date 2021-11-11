Первая партия вакцины Pfizer прибыла в Казахстан. Фото

CentralAsia (KZ) - 10 ноября ночью в аэропорт Алматы прибыл самолет с вакциной Pfizer. В первой партии 379 тыс. доз. Из них в Алматы останется 46 тыс. Остальное направят в регионы, сообщает Zakon.kz.

Всего Казахстан закупил 4 млн доз вакцины Pfizer. Они рассчитаны на 2 млн человек.

«Данная вакцина двухдозная, то есть на одного человека рассчитано две дозы. Боксы, которые вы сейчас увидели, они от производителя. Боксы здесь не раскрываются, они поддерживают нужную температуру и будут доставлены в каждый регион на склады управлений здравоохранения», - рассказала руководитель пресс-службы СК-Фармация Айгерим Смаилова.

Чтобы четко следовать инструкции хранения вакцины и не допустить негативных последствий, власти закупили холодильное оборудование, шприцы, медперсонал прошел обучение.

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В июле этого года президент Казахстана раскритиковал правительство за срыв поставок 2 млн доз вакцины Pfizer. Он поручил принять меры в отношении чиновников, которые допускают срыв.

Спустя пару месяцев, в сентябре, Казахстан официально одобрил применение Pfizer, а в октябре главный санврач страны подписал постановление с рекомендациями о том, как применять американскую вакцину. В документе говорится, что на начальном этапе прививки против КВИ будут делать подросткам в возрасте от 16 до 18 лет. На последующих этапах (после завершения вакцинации желающих подростков от 16 до 18 лет) последовательно вакцинируются подростки других возрастных групп – 15, 14, 13 и 12 лет.

Для других категорий граждан в Казахстане доступны три вакцины: Vero Cell, «Спутник V» и QazVac.

Вакцина Pfizer разрешена для экстренного использования ВОЗ, вакцину применяют в США, Великобритании, Канаде и ЕС. Эффективность ее составляет 95%. Это уже шестая вакцина, зарегистрированная в Казахстане.

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