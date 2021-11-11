В Казахстане начали выпускать топливо для атомных станций

CentralAsia (KZ) - В Усть-Каменогорске на территории Ульбинского металлургического завода в формате телемоста состоялось открытие нового завода «Ульба-ТВС», приуроченное к 30-летию независимости Казахстана, передает Тengrinews.kz.

В мероприятии приняли участие руководство «Самрук-Қазына», «Казатомпрома», АО «УМЗ», Агентства по атомной энергии Китая, China General Nuclear (CGN), Framatome.

«Развитие атомной отрасли - стратегический приоритет для фонда. Наша страна заинтересована в производстве и сбыте урановой продукции высокого передела, с высокой добавленной стоимостью. Успешная реализация проекта «Казатомпрома» с зарубежными партнерами обеспечила вхождение в ограниченный круг государств - поставщиков ядерного топлива для АЭС», - сказал председатель правления «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев.

ТОО «Ульба-ТВС» - казахстанско-китайское совместное предприятие, учредителями которого являются АО «УМЗ» с долей 51% (дочерняя компания АО «НАК «Казатомпром») и CGNPC-URC с долей 49% (дочерняя компания China General Nuclear Power Corporation).

При строительстве завода было использовано высокотехнологичное оборудование производства Китая, Франции, Германии и США. На заводе будут выпускать тепловыделяющие сборки (ТВС) - инженерные конструкции, предназначенные для получения тепловой энергии в ядерном реакторе.

«Открытие инновационного производства позволит Казахстану войти в ограниченный круг государств - производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных станций. Проект является хорошим примером успешной многосторонней кооперации ведущих компаний мира в атомной промышленности. Организация наукоемкого производства открывает новые возможности для нашей страны по дальнейшему развитию сотрудничества с другими государствами в атомной сфере», - сказал предправления «Казатомпрома» Мажит Шарипов.

Одна ТВС содержит 264 твэла (тепловыделяющих элемента). Твэлы представляют собой длинные металлические стержни, в полость которых помещаются топливные таблетки, которые выпускает АО «УМЗ». Таким образом, новый завод позволит наряду с собственной деятельностью «загрузить» мощности Ульбинского металлургического завода.

ТОО «Ульба-ТВС» получило сертификат компании Framatome, который подтверждает, что завод может изготавливать ТВС дизайна AFA 3GTM в объеме 200 тонн по урану в год. Также выполнены все требования компании CGNPC-URC - покупателя ТВС - и получен статус сертифицированного поставщика для ядерной отрасли КНР.

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