YouТube перестанет отображать количество дизлайков под видео

CentralAsia (CA) - Видеохостинг YouTube перестанет отображать количество дизлайков под видео, Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно данным компании, кнопка «не нравится» (Dislike) останется на видеохостинге, однако подсчет перестанет быть общедоступным. Отмечается, что дизлайки будут постепенно переставать отображаться у пользователей, начиная с 10 ноября.

«Основываясь на полученных данных, мы делаем подсчеты дизлайков приватными на всем YouTube, но кнопка «не нравится» не исчезнет. Это изменение начнет постепенно распространяться с сегодняшнего дня», - говорится в сообщении.

YouTube ещё весной 2021 года запустил эксперимент, в рамках которого некоторые пользователи перестали видеть количество дизлайков у видео. По итогам эксперимента пользователи, у которых было скрыто количество дизлайков, стали реже просто так нажимать на кнопку «не нравится». По утверждению разработчиков сервиса, отметки «не нравится» практически не влияют на количество просмотров.

«Мы активно вносим эти изменения, потому что YouTube несет ответственность за защиту создателей, особенно небольших, от преследований и атак, связанных с неприязнью», - сказал представитель компании.

Ранее на видеохостинге YouTube запретили распространять дезинформацию о любой одобренной в мире вакцине от коронавируса.