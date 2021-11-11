В Узбекистане создали Ассоциацию скейтбординга

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане создана Ассоциация скейтбординга – Skate Uzbekistan, сообщает пресс-служба Минтуризма и спорта республики.

Главной задачей новой организации определено развитие этого вида спорта в стране и предоставление узбекской молодежи возможности участвовать в престижных международных соревнованиях.

В Ассоциацию Skate Uzbekistan вошли следующие виды спорта: скейтбординг, катание на роликах, фигурное катание на роликах, скоростное катание на роликах, фристайл и слалом на роликах, хоккей на роликах, роллер-дерби и самокатный спорт.

В 2021 году в программу Олимпиады в Токио были впервые включены соревнования по скейтбордингу. Также этот вид спорта вошел в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

По данным Минспорта, у скейтбордистов из Узбекистана есть шансы завоевать 12 лицензий на участие в Олимпиаде во Франции.