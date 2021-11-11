экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане создали Ассоциацию скейтбординга

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане создана Ассоциация скейтбординга – Skate Uzbekistan, сообщает пресс-служба Минтуризма и спорта республики.

Главной задачей новой организации определено развитие этого вида спорта в стране и предоставление узбекской молодежи возможности участвовать в престижных международных соревнованиях.

В Ассоциацию Skate Uzbekistan вошли следующие виды спорта: скейтбординг, катание на роликах, фигурное катание на роликах, скоростное катание на роликах, фристайл и слалом на роликах, хоккей на роликах, роллер-дерби и самокатный спорт.

В 2021 году в программу Олимпиады в Токио были впервые включены соревнования по скейтбордингу. Также этот вид спорта вошел в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

По данным Минспорта, у скейтбордистов из Узбекистана есть шансы завоевать 12 лицензий на участие в Олимпиаде во Франции.

print
  • Из Узбекистана в Россию с начала года приехали более 80 тыс. трудовых мигрантов
  • Судный день для Google. Американский гигант проиграл знаковое дело в Европе, - BBC
  • В Узбекистане 60% населения планирует взять кредиты, - ЦБ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com