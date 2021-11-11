В Улан-Баторе будет создана рабочая группа по проекту завода по переработке отходов в энергию

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Кабинета министров 10 ноября министру энергетики Н.Тавинбэху и губернатору столицы и мэру Улан-Батора Д.Сумъяабазару было поручено создать совместную рабочую группу для проведения технико-экономического обоснования строительства завода по переработке мусора. электростанции в Улан-Баторе и найти необходимый источник финансирования.

Ожидается, что завод по переработке отходов в энергию, включенный в программу действий правительства Монголии, сократит количество отходов, отправляемых на свалки, на 31,8 процента, начиная с 2024 года.

По оценкам, к 2040 году город Улан-Батор перерабатывает 50 процентов всех своих отходов и вырабатывает энергию из 42 процентов, не подлежащих вторичной переработке, что приведет к уменьшению количества отходов, направляемых на свалки.

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