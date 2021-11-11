В Таджикистане увеличилась продолжительность жизни населения, - Минздрав

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане проживают более 500 тыс. пожилых людей, что составляет почти 6% от общего числа населения. Из них более 56 тыс. лиц старше 80 лет, что составляет 11,2% от общего числа пожилых людей.

По данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны, здоровые лица 60-69 лет составляют 20,1%, пожилые люди 70-летнего возраста и старше, 16% которых нуждаются в медицинских, психологических и социальных услугах.

Средняя продолжительность жизни в Таджикистане в 2020 году составляла 75,1 года, для мужчин – 73,5, а для женщин – 76,8 года. Вместе с тем, анализ показывает, что продолжительность жизни сельского населения по сравнению с населением городов больше на 5,2% и составляет 76,1 год, для мужчин — 74,6 лет и 77,7 года для женщин. Этот процесс можно объяснить повышением уровня жизни населения и постепенным увеличением финансовых и материальных возможностей, отмечает Минздрав.

Средняя продолжительность жизни в Таджикистане с 68,2 года в 2000 году увеличилась до 72,5 лет в 2011 году. В 2015 году средняя продолжительность жизни достигла 74,3 года, что на 5 лет больше, чем в 2000 году.

По прогнозам, к 2030 году число людей старше 60 лет составит более 11,5% населения страны, что может вызвать определенные проблемы и потребовать неотложных решений.

По оценкам экспертов ООН, в 20 веке продолжительность жизни в мире увеличилась на 20 лет, а к 2050 году, согласно прогнозам, ожидается увеличение продолжительности жизни еще на 10 лет, и на Земле будут жить более 2 млрд пожилых людей.

Результатом этого процесса станет то, что впервые в истории человечества количество пожилых людей (население старше 60 лет) будет равно количеству людей 15-летнего возраста.

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