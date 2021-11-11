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В Монголии ежедневное количество реципиентов бустерных доз увеличено в 2-3 раза

CentralAsia (MNG) -  Вчера 10 464 человека получили третью дозу вакцины от COVID-19 в стране.

Количество людей, получающих третью дозу или ревакцинацию вакцины COVID-19 в день, увеличилось в 2-3 раза, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ч.Болортуяа.

По состоянию на 11 ноября охват 2 256 788 (69,3%) человека получили первую дозу, а 2 143 032 (65,8%) человек получили вторую дозу и бустерной дозой или ревакцинацией вакцины COVID-19 – 475 677 (15%) от общей численности населения.

Ч.Болортуяа сказала: «Когда в стране начали вводить третью дозу, около 4000-5000 человек получали прививку в день, но в последние дни это число удвоилось до 8000-11000. Среди провинций аймаки Завхан и Сэлэнгэ имеют более высокую вовлеченность в 3-ю дозу, тогда как это число меньше в аймаках Дундгобь, Ховд и Баян-Өлгий. По мере усиления кампании по вакцинации появились положительные признаки того, что число случаев заражения COVID-19 сокращается».

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