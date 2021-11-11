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Будет разработано ТЭО строительства эстакады в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  С целью повышения качества и доступности общественного транспорта в столице Кабинет министров поручил мэру Улан-Батора и губернатору столицы выбрать юридическое лицо для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства эстакады в первом квартале следующего года.

Направленные на уменьшение транспортных заторов в столице, основные строительные работы, такие как основные дороги, дорожные сооружения, легкорельсовый транспорт (light rail transit - LRT) и новые кольцевые дороги, будут включены в «Проект развития».

Для проектов и строительных работ, которые будут включены в «Проект развития», Правительство предоставит Банку Развития долговую гарантию и освобождает от уплаты сборов за гарантию долга.

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