В Узбекистане главой Минздрава станет вице-премьер по вопросам соцразвития Бехзод Мусаев

CentralAsia (UZ) - Депутаты одобрили на должность министра здравоохранения Узбекистана кандидатуру вице-премьера по вопросам социального развития Бехзода Мусаева, сообщили местные СМИ.

В Законодательной палате депутаты рассмотрели и одобрили кандидатуру Мусаева Бехзода на должность министра здравоохранения.

Бехзод Мусаев занимает пост вице-премьер с 13 мая 2020 года, ранее он возглавлял Государственный налоговый комитет Узбекистана.

Нынешний министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев работал на этой должности с ноября 2020 года.