В Узбекистане главой Минздрава станет вице-премьер по вопросам соцразвития Бехзод Мусаев

- Узбекистан, общество
- 11:57, 11 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Депутаты одобрили на должность министра здравоохранения Узбекистана кандидатуру вице-премьера по вопросам социального развития Бехзода Мусаева, сообщили местные СМИ.
В Законодательной палате депутаты рассмотрели и одобрили кандидатуру Мусаева Бехзода на должность министра здравоохранения.
Бехзод Мусаев занимает пост вице-премьер с 13 мая 2020 года, ранее он возглавлял Государственный налоговый комитет Узбекистана.
Нынешний министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев работал на этой должности с ноября 2020 года.