В Казахстане за сутки выявлено 1219 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Северо-Казахстанская область – 155;
- Павлодарская область – 138;
- город Алматы – 131;
- город Нур-Султан – 127;
- Карагандинская область – 119;
- Костанайская область – 111;
- Акмолинская область – 87;
- Восточно-Казахстанская область – 83;
- Алматинская область – 81;
- Западно-Казахстанская область – 35;
- город Шымкент – 29;
- Туркестанская область – 27;
- Атырауская область – 24;
- Кызылординская область – 22;
- Жамбылская область – 20;
- Актюбинская область – 18;
- Мангистауская область – 12.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 952 886 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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