В Казахстане за сутки выявлено 1219 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область – 155;

- Павлодарская область – 138;

- город Алматы – 131;

- город Нур-Султан – 127;

- Карагандинская область – 119;

- Костанайская область – 111;

- Акмолинская область – 87;

- Восточно-Казахстанская область – 83;

- Алматинская область – 81;

- Западно-Казахстанская область – 35;

- город Шымкент – 29;

- Туркестанская область – 27;

- Атырауская область – 24;

- Кызылординская область – 22;

- Жамбылская область – 20;

- Актюбинская область – 18;

- Мангистауская область – 12.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 952 886 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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