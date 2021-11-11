Советы безопасности стран Центральной Азии, России, Ирана и Индии обсудили ситуацию в Афганистане

Аджит Доваль и Виктор Махмудов

CentralAsia (UZ) - Советник по национальной безопасности Индии Аджит Доваль 9 ноября встретился со своими коллегами из Таджикистана и Узбекистана накануне первой в истории конференции региональных Советов безопасности, организованной Индией для обсуждения ситуации в Афганистане. Об этом сообщает издание Tribune India.

Встреча, в которой приняли участие Советы безопасности из восьми стран, - это попытка найти точки соприкосновения по пяти вопросам Афганистана, которые, если их оставить без внимания, отрицательно скажутся на всех его соседях.

Были рассмотрены пять проблем, по которым стороны пытались найти общий язык: терроризм, радикализация, трансграничное перемещение, незаконный оборот наркотиков и огромное количество боевого оружия, оставленного силами Запада.

Встреча Аджит Доваль с главой Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода имеет большое значение, поскольку этнические таджики составляют более четверти населения Афганистана. Большей частью они проживают, к примеру, в провинции Панджшер, где лидер Панджера Ахмад Масуд и бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех пытались вести борьбу с талибами.

«Состоялся подробный обмен мнениями по Афганистану со значительным сближением оценок. Высказывались опасения по поводу резкого увеличения террористических угроз. Таджикская сторона подчеркнула серьезность ситуации в Афганистане'', - отмечает издание.

В двустороннем плане обсуждались вопросы углубления сотрудничества в таких областях, как оборона, управление границами и развитие приграничной инфраструктуры . Доваль также встретился с секретарем Совета национальной безопасности Узбекистана Виктором Махмудовым, чтобы обсудить проблему экстремизма. Этнические узбеки составляют 9% населения Афганистана, и лидеры сил, боровшихся с Талибаном, такие как Абдул Рашид Дустум и Расул Пахлаван, принадлежат к этой группе. «Обе стороны подчеркнули необходимость обеспечения соседями беспрепятственного доступа гуманитарной помощи афганцам. Стороны подчеркнули, что легитимность любого афганского правительства в Афганистане важна перед вопросом его международного признания », - отмечает издание.

В диалоге, который прошел под председательством Аджит Доваля, приняли участие высшие должностные лица органов безопасности России, Ирана и всех пяти стран Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.