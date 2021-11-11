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Узбекистан и Словакия подписали меморандум о привлечении узбекских водителей на работу

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте на днях подписан меморандум о привлечении граждан Узбекистана к работе в Словакии. Об этом сообщает Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана.

В ведомстве отметили, что первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухиддинов, начальник Агентства по внешней трудовой миграции Хайрулла Умаров, посол Словакии в Узбекистане Ян Бори, а также представители словацкого кадрового агентства провели встречу.

На переговорах была представлена информация о созданных в Узбекистане возможностях и льготах для граждан, желающих работать за рубежом, в частности, о работе по обучению профессиям и иностранным языкам, защите прав и интересов за рубежом, обсуждены вопросы привлечения граждан к работе в Словакии.

В ходе встречи с кадровым агентством подписан меморандум по организованному привлечению граждан Узбекистана к работе в Словакии.

Отмечается, что в рамках меморандума предусматривается направление граждан на работу водителями грузовых автомобилей.

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