В Узбекистане курс доллара достиг исторического максимума - 10770 сумов

CentralAsia (UZ) - В коммерческих банках Узбекистана повысились курсы продажи и покупки доллара США.

С 11 ноября курс покупки в банках составляет 10 660 – 10 720 сумов за $1, а курс продажи — 10 750 – 10 770 сумов.

Официальный курс доллара Центробанка Узбекистана, установленный с 11 ноября, составляет 10 715,3 сумов.

При определении стоимости валюты Центральный банк Узбекистана не обязуется покупать или продавать указанные валюты по установленному курсу.