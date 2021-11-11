Bloomberg: Евросоюз хочет ввести санкции против «Аэрофлота» и турецких авиалиний из-за Белоруссии

CentralAsia (CA) - Власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против российского «Аэрофлота» в рамках нового санкционного пакета против Белоруссии, связанного с миграционным кризисом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с этими планами.

Целью нового пакета санкций станут физические лица и компании, причастные к доставке мигрантов к границам Евросоюза через Белоруссию. По словам собеседника Bloomberg, помимо «Аэрофлота» речь может идти также о турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Новые санкции могут быть объявлены совместно с США и Великобританией в начале следующего месяца, говорит он.

Источник, близкий к «Аэрофлоту», сообщил, что авиакомпания не летает в страны, из которых традиционно идет поток беженцев. На Ближнем Востоке у перевозчика из направлений только Египет, Израиль, Иран и Эмираты, добавил он.

«Аэрофлот» в контексте готовящихся санкций против Белоруссии упоминало также издание Politico, которое днем 10 ноября сообщило детали готовящегося санкционного пакета ЕС. По данным Politico, пакет санкций будет включать два раздела. Первый будет вводить ограничения против ответственных за организацию притока мигрантов к границе, а второй — против виновных в нарушениях прав человека в Белоруссии. В качестве правового основания для введения санкций ЕС планирует добавить новую категорию — «торговля людьми». Главная цель этих санкций — оказать давление на должностных лиц Белоруссии и на авиакомпании, которые помогают перевозить мигрантов. В первую очередь санкции будут наложены на белорусского национального перевозчика «Белавиа», писало Politico. Но вслед за тем издание отмечало, что рейсы в Минск также выполняют российские авиакомпании «Аэрофлот», Utair и Nordwind Airlines, а также Turkish Airlines и FlyDubai.

В понедельник, 8 ноября, Bild сообщил со ссылкой на несколько источников в силовых ведомствах, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines участвуют в перевозке мигрантов из Белоруссии в Германию. Издание сообщало, что за последние шесть недель этим путем проследовали более 6 тыс. беженцев при участии российского и турецкого перевозчиков.

Во вторник Turkish Airlines заявила, что непричастна к нелегальному передвижению мигрантов, в том числе через Белоруссию. Там назвали обвинения СМИ в незаконной перевозке беженцев «безосновательными».

В свою очередь в Минске заявляли, что мигранты пребывают на территорию республики законным путем. «Нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано. Они находятся на территории Республики Беларусь законно», — сообщал глава МВД Белоруссии Иван Кубраков.

Согласно зимнему расписанию, до марта еженедельно в Минск пребывают около 40 самолетов из Стамбула, Дамаска и Дубая. Welt am Sonntag писала, что по сравнению с зимой 2019/20 года общее число рейсов из этого региона выросло более чем в два раза.

Из-за миграционного кризиса власти Польши предупредили, что могут полностью закрыть границу с Белоруссией. Официальный представитель правительства Петр Мюллер сообщил, что сейчас Варшава отправляет Минску информацию о том, что такой вариант возможен, если «белорусские власти не прекратят гибридную войну на границе».