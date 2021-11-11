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Усиливается террористическая угроза с территории Афганистана, - секретарь Совбеза Таджикистана
Насрулло Махмудзода
Насрулло Махмудзода

CentralAsia (TJ) -  Обстановка на афгано-таджикской границе остается сложной. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода на заседании в рамках делийского регионального диалога по вопросам безопасности в Афганистане.

При этом, по его словам, усиливается террористическая угроза со стороны Афганистана.

Махмудзода добавил, что приход к власти в Афганистане талибов внес существенные корректировки в военно-политическую и геополитическую обстановку в регионе и в мире.

Он напомнил, что Таджикистан имеет протяженную границу с Афганистаном и в силу этого республика оказалась «на переднем крае противодействия распространению в регион угроз терроризма, экстремизма, контрабанды наркотиков и других видов трансграничной преступности».

Махмудзода также напомнил о необходимости оказать международную помощь народу Афганистана, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы.

По его словам, Таджикистан готов предоставить свои логистические возможности для доставки любой помощи в соседнее государство и может оказать содействие в этом вопросе международным организациям.

«В настоящее время под воздействием целого ряда негативных факторов военно-политического и социально-экономического характера Афганистану грозит серьезная гуманитарная катастрофа и увеличиваются риски нового миграционного кризиса», — отметил Махмудзода.

Он добавил, что из-за отсутствия продовольственных запасов и приближения зимы важно обеспечить поддержку основных потребностей населения Афганистана.

По словам секретаря, при сегодняшнем положении существует острая необходимость мобилизовать неотложные усилия международного сообщества.

В Нью-Дели прошел региональный диалог по вопросам безопасности в Афганистане под председательством советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. Во встрече в индийской столице приняли участие Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

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