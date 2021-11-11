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Узбекистан официально трудоустроил за рубежом более 91 тыс. своих граждан

CentralAsia (UZ) -  С начала года Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана трудоустроило в зарубежных странах 91 тыс. 958 трудовых мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Россия остается главным трудовым рынком для мигрантов из Узбекистана. За 10 месяцев этого года официально туда на заработки выехали 84,5 тыс. (или более 90%) узбекистанцев.

На втором месте по привлекательности для мигрантов – Казахстан. Туда выехали 6197 узбекистанцев, еще 1174 получили работу в Южной Корее, а 13 – в других странах (Польша, ОАЭ, Турция).

Заработная плата мигрантов из Узбекистана на российских стройках составляет от 40 тыс. рублей (примерно $560) и выше в зависимости от квалификации, пишут местные СМИ. Сейчас в стране идет набор 10 тыс. человек, готовых работать на стройках в РФ.

Ранее сообщалось, что Южная Корея планирует частично восстановить приток узбекских мигрантов за счет граждан, которые работали на предприятиях в Южной Корее в течение 4 лет и 10 месяцев, а также прошедших полную вакцинацию.

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