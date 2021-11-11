В Узбекистане за день нескольких блогеров вызвали на допрос в органы безопасности

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за день как минимум трех блогеров вызвали на допрос в органы безопасности. Давление на местных блогеров совпало по времени с запретом на въезд в Узбекистан польской журналистке Агнешки Пикулицки.

По мнению международных организаций и медиа-экспертов, давление на местных блогеров и выдворение иностранных журналистов из страны ставят под вопрос «реформы» Шавката Мирзиеева, который на прошлой неделе начал свой второй срок на посту президента Узбекистана.

Блогер из Самарканда Фаррух Самарканди сообщил о том, что из-за его поста, размещенного в Facebook'е 9 ноября, его вызвали в правоохранительные органы и заставили удалить свой пост.

Посты в скриншоте были написаны вслед за публикацией статьи под заголовком «Цепь коррупции разорвалась», опубликованной в каком-то издании», – написал блогер.

В тот же день еще один узбекистанский блогер Фарход Норбутаев написал пост о том, что его вызвали на беседу в органы безопасности.

Хайрулла Мамасолиев – еще один узбекистанский блогер, сообщивший в соцсетях, что его вызвали на допрос из-за комментария в социальных сетях.

Вызов на допрос трех блогеров происходит на фоне введения ограничения на работу соцсетей и ужесточения наказания за оскорбление президента в Интернете.

Согласно принятому в марте этого года закону «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», публичное оскорбление или клевета в отношении президента страны с использованием сетей телекоммуникаций или Интернета наказывается исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет.

Кроме того, в Уголовный кодекс Узбекистана внесли ответственность за «публичное подстрекательство к беспорядкам и насилию», за это может грозить до пяти лет лишения свободы, а за «те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций», Интернета – до 10 лет тюрьмы.

Чуть ранее в Узбекистане в закон «Об информатизации» внесли изменения и дополнения, согласно которым блогеров приравняли к СМИ и обязали нести ответственность за распространяемую информацию.

Давление на местных блогеров происходит на фоне выдворения из Узбекистана польской журналистки Агнешки Пикулицкой-Вильчевской.

После этого случая директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон написал в своем Twitter'е: «Это плохая новость для свободы СМИ в Узбекистане, особенно в отношении того, как обращаются с журналистами».

Чуть ранее, до выдворения польской журналистки, в Узбекистане власти ввели на несколько часов тотальные ограничения в работе соцсетей. В тот же день блокировку сняли, а позже Мирзиеев уволил с поста главу Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат»).

Обратившие на это внимание американское ​издание The Washington Post написало о том, что Узбекистан и другие страны Центральной Азии берут пример с России и Китая в вопросе блокировки соцсетей.

Как цитирует издание слова медиа-эксперта по Узбекистану Мадины Турсуновой, «подобные действия властей вызывают сомнения относительно правдивости заявлений правительства и президента о том, что в стране не будут блокировать Интернет и социальные сети».