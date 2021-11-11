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В Узбекистане 70% подлежащего вакцинации населения получило первую дозу вакцин от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 10 ноября было использовано 326 980 доз вакцин против COVID-19, сообщил Минздрав республики.

До настоящего времени всего в процессе массовой вакцинации использовано 28 821 483 доз. Из них: первую дозу получили 15 021 836 человек, 2-дозу - 9 131 332, 3-дозу - 4 668 315 тысяч человек.

Показатель вакцинации первой дозой составляет 70% от общего числа населения, подлежащего вакцинации.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Узбекистане стартовала 1 апреля этого года. Сегодня, помимо российских вакцин Спутник V и ZF-UZ-VAC 2001, импортируемых из Китая, узбекистанцы также вакцинируются вакцинами AstraZeneca, Moderna и Pfizer / BioNTech.

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