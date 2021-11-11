В Узбекистане власти начали отчитываться перед населением относительно нехватки электроэнергии - СМИ

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане до настоящего времени официальные лица хранили молчание о продолжающихся отключениях электроэнергии, даже называя это делом прошлого. Но недавно власти начали сообщать о проблемах с нехваткой электроэнергии и о причинах этого дефицита, отмечается в статье Eurasianet.

На днях Узбекистан заявил об острой нехватке электроэнергии, поскольку уровень воды в водохранилищах, питающих гидроэлектростанции, упал до критически низкого уровня, что привело к отключениям электроэнергии по всей Центральной Азии.

До сих пор официальные лица хранили молчание о причинах отключения электроэнергии в Ташкенте и других регионах этой осенью. Но 9 ноября правительство нарушило молчание, объяснив, что причиной является низкий уровень воды.

«Объем выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях страны упал почти на 23 процента в связи с дефицитом воды в этом году, который сказывается на энергоснабжении потребителей», - сообщили в Минэнерго Узбекистана.

И дефицит электроэнергии в этом году эквивалентен общенациональной поставке за один месяц в холодное время года, добавило министерство: «В 2019 году производство на гидроэлектростанциях составляло 6,5 миллиардов киловатт-часов, но в этом году, как и в прошлом году, эта цифра эквивалентна 5 миллиардов киловатт-часов, или на 1,5 миллиарда киловатт-часов (23 процента) меньше. Этого дефицита было бы достаточно для обеспечения всего населения страны электроэнергией в течение одного месяца в осенне-зимний период».

Соседние Кыргызстан и Таджикистан также страдают от нехватки электроэнергии из-за низкого уровня воды, вызванного засухой в Центральной Азии этим летом.

Изменение климата сказывается на сокращении ледников, уменьшении количества снегопадов и повышенном потреблении воды летом, когда температуры выше, чем они были раньше, что способствует кризису.

В октябре Кыргызстан начал нормировать энергию . На прошлой неделе официальные лица предупредили соседей, живущих ниже по течению, ожидать уменьшения количества воды в следующем году. Кыргызстан будет держать внутри страны побольше воды, чтобы попытаться пополнить истощенное Токтогульское водохранилище, которое является источником около 40 процентов электроэнергии Кыргызстана. В водохранилище уровень воды сейчас ниже, чем за последние десять лет.

Между тем, Казахстан также страдает от серьезной нехватки электроэнергии.

Ташкент заявил о нехватке электроэнергии, о которой граждане прекрасно знали, через несколько дней после того, как в Telegram появился видеоклип, в котором глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева описала отключения электроэнергии как забытое прошлое.

«Сидеть в темноте и не иметь возможности смотреть телевизор - теперь история, - говорила Танзила Нарбаева. Отключение электроэнергии - это история пятилетней давности; сейчас такого нет».

Ее заявления вызвали аплодисменты лояльной аудитории, а в сети - всплески сарказма, отмечает издание.

Отключение электричества могло уйти в прошлое «в махалле [районе], где живет эта женщина», - сказал один из комментаторов в центре Ташкента, который жаловался на то, что ему приходилось не спать всю ночь, чтобы уложиться в сроки, когда отключение электричества сделало невозможным работать в обычные часы.