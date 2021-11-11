Глава центра Гамалеи рассказал о работе над подавляющим размножение COVID лекарстве

CentralAsia (CA) - Центр им. Н.Ф. Гамалеи работает над созданием лекарства, которое будет подавлять размножение коронавируса в организме, сообщил глава научного учреждения Александр Гинцбург. Этим препаратом можно будет также лечить больных с тяжелой стадией развития болезни.

«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будут целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии», — пояснил он, добавив, что над такой серией лекарства в центре тоже работают.

При этом он подчеркнул, что не может пообещать результат «в течение нескольких месяцев», так как на создание такого препарата нужно больше времени.

Препарат выпускается в виде таблеток и может назначаться амбулаторно. Как показали клинические испытания, применение молнупиравира примерно вполовину снижает риск госпитализации и смерти при заболевании COVID-19.

Еще одну терапию, также подавляющую размножение коронавируса, в мае разработали ученые Института здоровья Мензиса Квинсленда (MHIQ) при Университете Гриффита (Австралия) и медицинского центра City of Hope (США). «В этом подходе нового поколения использовалась технология подавления генов РНК (ее называют миРНК, то есть малые интерферирующие РНК), которая целенаправленно атакует геном вируса, препятствуя его репликации», — говорилось в их исследовании. Терапия была опробована на мышах, она улучшила динамику выздоровления.

Накануне глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи рассказал о процессе разработки еще одного лекарства от COVID-19, которое было создано на основе антител. По его словам, в январе начнутся клинические испытания препарата. Они ориентировочно будут длиться три-четыре месяца.