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В России за сутки выявлено 40 759 случаев COVID-19

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 40 759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 494 (8,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 952 472 случаz (+0,46%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 214,9 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 661 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 957 тыс. 979 человек.

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