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Президент Узбекистана отбыл в Стамбул

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев для участия в восьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств 11 ноября отбыл в город Стамбул, сообщила пресс-служба главы государства.

В повестку дня включены вопросы расширения многоплановых отношений в рамках Совета, прежде всего в области торговли, инвестиций, «зеленой экономики», цифровых технологий, транспорта и коммуникаций, а также культурно-гуманитарного обмена.

В рамках визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч.

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