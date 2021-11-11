Президент Узбекистана отбыл в Стамбул

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев для участия в восьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств 11 ноября отбыл в город Стамбул, сообщила пресс-служба главы государства.

В повестку дня включены вопросы расширения многоплановых отношений в рамках Совета, прежде всего в области торговли, инвестиций, «зеленой экономики», цифровых технологий, транспорта и коммуникаций, а также культурно-гуманитарного обмена.

В рамках визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч.