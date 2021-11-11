Региональный проект ФАО по управлению природными ресурсами в ЦА продлен еще на 2 года

CentralAsia (UZ) - На внеочередном заседании Координационного комитета регионального проекта ФАО/ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных ландшафтах сельскохозяйственного производства в Центральной Азии и Турции» решено продлить деятельность проекта до ноября 2024 года. Об этом сообщили в представительстве ФАО в Бишкеке.

В силу ограничений, введенных из-за COVID-19 не только в регионе Центральной Азии, но и по всему миру, реализацию некоторых направлений проекта пришлось перенести на более поздние сроки.

Стартовавший в мае 2018 года пятилетний проект с бюджетом более 75 миллионов долларов США является одной из крупнейших инициатив в области рационального управления природными ресурсами, софинансируемой правительствами участвующих стран.

На засушливых, засоленных и подверженных серьезной деградации территориях Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана созданы восемнадцать пилотных зон, где на протяжении трех лет ведутся полевые работы.

Главной целью многостранового проекта ФАО-ГЭФ является широкое распространение и масштабирование наилучших технологий и подходов комплексного управления природными ресурсами в засушливых и засоленных территориях Центральной Азии и Турции.