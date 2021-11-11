Максимальная сумма госдолга Узбекистана на следующий год установлена в размере не более 60% ВВП

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане установили максимально допустимую сумму государственного долга на 2022 год. Он не должен превышать 60% ВВП за текущий год, сообщает Счетная палата Республики Узбекистан.

Отмечается, что максимально допустимая сумма установлена для стабильности бюджетной системы и замедления роста государственного долга. Согласно данным палаты, для достижения этих целей будут приняты ряд мер:

- Размер государственного долга, привлеченного от имени Узбекистана и под его гарантию не должен превышать 60% ВВП за текущий год.

- Ограниченный чистый объем новых соглашений, которые будут подписываться ежегодно от имени Узбекистана и под его гарантию в 2022 году для привлечения внутреннего и внешнего долга составит 4,5 миллиарда долларов США. Из этих средств 2 млрд долларов направят на поддержку государственного бюджета и финансирование проектных мероприятий. 2,5 млрд долларов направят на финансирование инвестиционных проектов.

- Ограниченный чистый объем государственных ценных бумаг, выпущенных от имени Республики на 2022 год составит сумму в 6 трлн сумов ($556,5 млн).

- Верхний предел дефицита консолидированного бюджета Республики Узбекистан на 2022 год установлен в размере 2,5% ВВП.