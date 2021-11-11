Власти Грузии опубликовали кадры, как Саакашвили переводили в тюремную больницу

CentralAsia (CA) - Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видео с участием экс-президента Михаила Саакашвили, на котором его силой затаскивают в палату тюремной больницы.

В ответ политик ругается с конвоирами и пытается ударить, а также разбил оборудование.

Саакашвили перевели из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу из-за состояния здоровья после длительной голодовки. Адвокаты сообщают, что бывшего главу государства обманули, пообещав перевести из Рустави в гражданскую клинику столицы, что вызвало его недовольство.

«Исходя из высокого общественного интереса, публикуем видеокадры, на которых видно размещение Михаила Саакашвили в медицинское учреждение № 18 для обвиняемых и осужденных, его помещение в палату, а также тот факт, что Саакашвили подвергал физическому насилию персонал учреждения и повредил медицинское оборудование», — рассказали в службе.

Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Ранее его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, по второму — к шести. Кроме того, он обвиняется в разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета, эти дела пока рассматривают суды.

После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику, после чего его перевезли в больницу. Власти Грузии отказываются освобождать экс-президента. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший грузинский лидер надолго останется в тюрьме и будет отбывать весь положенный срок.